كورونا يحقق “طفرة شفاء جديدة” في الرصافة بأمتياز… الحالات تتجاوز 48 الفاً

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 482 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 333 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان: ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 482 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :– 333 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع الرصافة 37 حالة.



قطاع الصدر 14حالةقطاع البلديات الثاني 36 حالةقطاع النهروان 42 حالةقطاع البلديات الاول 25 حالةقطاع المدائن 58 حالة ,قطاع الشعب 75 حالة ,قطاعالاعظمية 12 حالة .قطاع بغداد جديدة 37 حالة

– 149حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .•مدينة الصدر 44 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .345, 357 .



.



,331 الشعب 11 حالة محلة 317, 337, , ,حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 9, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, •الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 6 حالات محلة 701 •, الزعفرانية 12 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•905 , , 906 , 909 , الكرادة 5 حالات محلة 903, 905, •, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية7 حالات محلة, 314حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303العبيدي 9 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769.



حي الزهراء3 حالات محلة , 757 , 759 , ,حي النصر حالة واحدة , 773• حي السلام حالة واحدة , 408.



ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,المعامل 3 حالات محلة 799 , 796• زيونة حالة واحدة محلة 716,.



حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,المعامل 3 حالات محلة 799 , 796• الرشاد حالة واحدة •حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •• شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 53886 توفي منهم 1313 للاسف فيما اكتسب الشفاء 48034 ومتبقي قيد العلاج 4539”.

شفاء: 536

الوفيات: 4

