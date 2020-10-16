الأزمة المالية.. ذريعة لتأخير الانتخابات والابقاء على الدورة البرلمانية الحالية

2020/10/16 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت اوساط سياسية أن الازمة المالية هي احدى الذرائع التي قد تُستخدم لعرقلة اجراء الانتخابات المبكرة.

واكد مراقبون ان الجهات المعنية طالما لوحت بتأثير الازمة المالية على الانتخاباتدون مراعاة ايجاد مجرج لتلك الأزمة..



واشار المراقبون الى ان القوى السياسية تعمل على افتعال المشاكل حول قانون الانتخابات وبالتالي الابقاء على الدورة البرلمانية الحالية.

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