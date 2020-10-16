محمد شياع السوداني: القضاء يقرر استمرار إيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف

2020/10/16 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب محمد شياع السوداني، ان القضاء قرر استمرار ايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال،

ونشر السوداني وثائق صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ حيث أصدرت قرارها التمييزي بتصديق قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ ورد الطعون التمييزية ما يعني الاستمرار بتنفيذ الأمر الولائي الخاص بإيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وأن القرار صحيح وموافق للأصول وأحكام القانون.

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