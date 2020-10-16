البصرة تسجل حالتي انتحار لشاب وفتاة.. الأولى شنقا والثانية رميا بالرصاص

2020/10/16 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت محافظة البصرة حالتي انتحار منفصلتين لشاب ثلاثيني انتحر شنقا وشابة عشرينية أطلقت النار على نفسها.

وقال مصدر أمني إن شابا يبلغ نحو خمسة وثلاثين عاما انتحر شنقا بواسطة حبل داخل منزله في إحدى المناطق الشعبية بمركز مدينة البصرة، فيما أقدمت شابة على إطلاق النار على نفسها في منزلها في أحد الأحياء السكنية ، مشيرا إلى أن الأسباب ما زالت غير معروفة.

هذا ويسجل العراق ارتفاعا غير مسبوق في حالات الانتحار بين فئة الشباب، فيما تُرجع تقارير دولية لمنظمات إنسانية أسباب ذلك إلى الاضطراب السياسي والفشل في توفير فرص عمل ما ادى إلى تضاعف مستويات البطالة.

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