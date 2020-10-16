2020/10/16 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفل توقيع ديوان جديد للشاعر سالار كوشار فريد حسن اقيم في دار (مم و زين) لل?تاب ــ في داون تاون باربيل حفل توقيع الديوان الشعري الجديد للشاعر الموسيقي (سالار كوشار) بعنوان (رازى حەرفەكان) وتعني باللغة العربية ( امنيات الحروف ) وضم الديوان ستون قصيدة من الشعر الكردي المعاصر وحملت القصائد محاورات […]

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