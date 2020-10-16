ملك الاردن يشارك في حوار “بورلوغ” الدولي حول الزراعة والأمن الغذائي

2020/10/16 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشاركون بحثوا أثر التغير المناخي على الأمن الغذائي، وإمكانية الوصول للغذاء والتساوي في فرص الحصول عليه، والتغذية، والاستثمار في الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين نوعية ووفرة الغذاء.

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