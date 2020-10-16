2020/10/16 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، استمرار العمليات الاستباقية على الحدود العراقية- السورية.وقال يحيي رسول في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، إن القوات الأمنية تركز بشكل كبير على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات المسلحة العراقية تؤكد استمرار العمليات الاستباقية على الحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات المسلحة العراقية تؤكد استمرار العمليات الاستباقية على الحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).