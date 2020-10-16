القوات الأذربيجانية تسيطر على 3 بلدات جديدة في قره باغ

2020/10/16 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الجمعة، أن قوات بلاده بسطت السيطرة على 3 بلدات جديدة خلال القتال مع الجانب الأرمني في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال علييف، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” “حرر الجيش الأذربيجاني الباسل من الاحتلال بلدات خيرمانجيك وأغبولاغ وأخولو في منطقة حجافند لأذربيجان”.

وأعلن علييف في مقابلة صحفية أمس الخميس عن سيطرة القوات الأذربيجانية على أكثر من 40 بلدة ومدينة منذ بدء التصعيد الأخير في إقليم ناغورني قره باغ، وأفاد لاحقا في اليوم ذاته باستعادة 6 بلدات أخرى خلال المعارك مع العسكريين الأرمن.

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأكد الرئيس الأذربيجاني مرارا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في “تحرير أراضي أذربيجان المحتلة”، موضحا ضرورة أن يقدم الجانب الأرمني جدولا زمنيا لسحب قواته من قره باغ والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.

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