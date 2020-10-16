باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي فيروس كورونا

2020/10/16 | 18:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تشهد حوالي عشر مدن فرنسية كبرى، من بينها باريس، اليوم الجمعة، آخر أمسية قبل دخول حظر التجول حيز التنفيذ يوم السبت، في حين منعت إيرلندا الزيارات الخاصة لإبطاء انتشار وباء كوفيد-19.

في فرنسا سيخضع 20 مليون فرنسي في باريس وثماني مدن كبرى أخرى، من بينها ليون ومرسيليا، لحظر تجول مسائي (بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا) اعتبارا من يوم غد السبت.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الخميس: “عند الساعة التاسعة مساء ينبغي على الجميع العودة إلى المنزل.



وستغلق كل الأماكن والمتاجر والمرافق التي توفر خدمات للجمهور”.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن كل “الحفلات الخاصة التي تقام في قاعات متعددة الاستخدامات أو في مؤسسات أخرى تستقبل المواطنين ستحظر أيضا على كامل الأراضي الفرنسية”، على أن تطبق كل المطاعم في فرنسا بروتوكولا صحيا مشددا.

وتريد الحكومة الفرنسية بذلك إبطاء انتشار الفيروس، في وقت تجاوزت فيه الإصابات في غضون 24 ساعة للمرة الأولى عتبة الثلاثين ألفا منذ بدء الفحوصات على نطاق واسع.

وتؤثر هذه الإجراءات الجديدة خصوصا على أصحاب المطاعم والطلاب أيضا.



وتقول أغات، وهي طالبة حقوق سنة أولى في مونبلييه (جنوب) إنها تتوقع ألا تحصل على عمل كحاضنة أطفال: “كنت أتولى حضانة أطفال مرة أو مرتين في الأسبوع عند خروج الأهل إلى المطعم.



وآمل ألا يستمر الوضع طويلا لأني أخسر مدخولي”.انتهى 25

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