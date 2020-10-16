على وقع ارتفاع إصابات كورونا وقوة الدولار.. هبوط بأسعار النفط

2020/10/16 | 18:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط الجمعة، إذ تأثرت سلبا

بفعل مخاوف من أن ارتفاعا كبيرا

للإصابات بكوفيد-19 في أوروبا والولايات

المتحدة يكبح الطلب في منطقتين من بين

أكبر المناطق المستهلكة للوقود في

العالم، بينما أضافت ق

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