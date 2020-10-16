الدراسة السريانية تقرر اقامة مهرجانها ومؤتمرها الشهر القادم

2020/10/16 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل قال السيد عماد سالم ججو المدير العام للدراسة السريانية: ان المديرية بدات استعداداتها لاقامة المهرجان السنوي للخطابة والشعر السرياني وكذلك مؤتمر مناهج الدراسة السريانية في شهر تشرين الثاني القادم.جاء ذلك في تصريح خاص للسيد ججو لــ إيزيدي 24 يوم الثلاثاء 13 تشرين الاول 2020 وبعد انتهاء اجتماعه مع الدكتورة …

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