2020/10/16 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزارة التربية، عن مباشرة مدارس أهلية في محافظة ذي قار بدوام العام الدراسي الجديد دون أذن الوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مدارس أهلية في ذي قار تباشر بالعام الدراسي والتربية تطلب أسمائها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مدارس أهلية في ذي قار تباشر بالعام الدراسي والتربية تطلب أسمائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).