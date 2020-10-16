انقرة تبدأ اختباراتها على منظومة اس 400 الصاروخية الدفاعية

2020/10/16 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع التركية، عن بدئها باختبار نظامها الدفاعي الصاروخي اس اربع مئة.

وأوضحت الوزارة حسب وسائل اعلام تركية، ان التجارب على المنظومة ستتواصل لست ساعات وستجرى في محافظة سينوب اقصى شمالي البلاد وعلى سواحل البحر الاسود، وتتضمن اختبار قدرة المنظومة على الكشف عن الأهداف الجوية واعتراض الصواريخ، مبينة انها أبلغت دول الجوار بضرورة عدم اقتراب طائراتها من المنطقة التي تشهد نشاطا عسكريا ولكي تتجنب ان تكوت هدفا للمنظومة الصاروخية.

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