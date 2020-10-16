روسيا تحدد موعد للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد كورونا

2020/10/16 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، بدء إعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.وقال الوزير موراشكو أنه من المنتظر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا نهاية نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.وأضاف قائلا: ”مصنعو اللقاح أكدوا أن إنتاجه بكميات كبيرة سيبدأ بحلول نوفمبر المقبل“.وارتفع […]

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