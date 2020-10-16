محترف سنغالي يصل البصرة لتدعيم السفانة

2020/10/16 | 18:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن نادي الميناء الرياضي، وصول محترف سنغالي الى محافظة البصرة لتدعيم صفوف فريقه الكروي.

وقال مشرف فريق الكرة جهاد طاهر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب السنغالي ادريسا نيانك وصل الى محافظة البصرة قبل قليل”.

واوضح ان “نيانك اضافة مهمة للفريق والكادر التدريبي ينتظر منه الكثير”، مشيراً الى ان “الميناء تعاقد مع اللاعب في وقت سابق”.

تجدر الاشارة الى ان سوق الانتقالات في العراق قد توقف في السادس من شهر تشرين الاول الجاري.



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