الموقف الوبائي في الاردن : 28 وفاة و 1539 إصابة بكورونا

2020/10/16 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – سُجّــل في الأردن اليوم الجمعة و28 فاة و (1539) إصابة بفيروس كورونا ، وفق الموجز الإعلامي لمستجدات الوضع الوبائي للفيروس.التفاصيل كالتالي : • (1523) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي: ▪︎ (907) في محافظة العاصمة عمّان.▪︎ (105) في محافظة البلقاء.▪︎ (67) في محافظة جرش.▪︎ (52) في محافظة مأدبا.[…]

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