2020/10/16 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / – سُجّــل في الأردن اليوم الجمعة و28 فاة و (1539) إصابة بفيروس كورونا ، وفق الموجز الإعلامي لمستجدات الوضع الوبائي للفيروس.
التفاصيل كالتالي : • (1523) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي: ▪︎ (907) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ (105) في محافظة البلقاء.
▪︎ (67) في محافظة جرش.
▪︎ (52) في محافظة مأدبا.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في الاردن : 28 وفاة و 1539 إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التفاصيل كالتالي : • (1523) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي: ▪︎ (907) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ (105) في محافظة البلقاء.
▪︎ (67) في محافظة جرش.
▪︎ (52) في محافظة مأدبا.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في الاردن : 28 وفاة و 1539 إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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