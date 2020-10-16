لجنة الاقتصاد النيابية: اتفاق سنجار هدفه اقتصادي

2020/10/16 | 19:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، حامد الموسوي، إن اتفاق سنجار الأخيرة بين حكومتي بغداد واربيل هدفه اقتصادي.

وأضاف الموسوي، أن منطقة سهل نينوى تحتوي على اكثر من 25 مليار برميل من النفط، بالإضافة إلى الغاز، مشيرا إلى أن الموضوع متعلق أيضا بطريق الحرير الذي ترغب الصين بإنشائه لوصول بضائعها إلى دول اوربا.





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