داري الانسانية تعلن معالجة اكثر من 120 الف عراقيا خلال شهر واحد

المعلومة/بغداد…
اعلنت منظمة داري الانسانية معاينة ومعالجة 120615 مواطنا في مراكزها وعياداتها العاملة بمناطق متعددة من العراق خلال شهر ايلول الماضي، حيث تنوعت خدماتها بين الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، اضافة الى التوعية والتثقيف الصحي.
و ذكرت المنظمة في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الالكترني، اليوم الجمعة، ان “إجمالي المستفيدين من خدمات “داري” في الأنبار بلغ (24707) مواطنا توزعوا على مراكزها وعيادتها الممولة من (WHO) على نحو: مركز داري1 بزيبز(3006) مواطنا ، مركز داري 8 حي البكر-هيت (4192) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري عنّ (2400) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري الرمانة(4608)مواطنا، العيادات المتنقلة (12022) مواطنا، فيما توزع القسم الأخر منهم على مراكز “داري” الممولة من (UNOCHA-IHF) على نحو: مركز داري2 عامرية الفلوجة (2470)مواطنا، مركز داري3 الصوفية (2915) مواطنا، مركز داري4 الحبانية (2095) مواطنا”.
و اضافت “أما عيادات داري للصحة النسائية وصالات ولاداتها في الأنبار والممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو: صالة ولادة الكرمة (655) مواطنة أجريت لـ(72) منهن عملية ولادة طبيعية، صالة ولادة الرمانة (1716) مواطنة أجريت لـ (24) منهن عملية ولادة طبيعية، عيادة الصقلاوية(1345) مواطنة، فيما قدمت صالة ولادة حي البكر-هيت الممولة من(WHO) خدماتها لـ(2823) مواطنة من بينهن (69) أجريت لهن عملية ولادة طبيعية، بينما قدم مشروع داري للخدمات النسائية والتوعية والتوليد الممول من( CARE) خدماته لـ(2460) مواطنة”.
و اكملت “اما في نينوى بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات داري (74983) مواطنا توزعوا عبر مراكزها وعياداتها الممولة من (WHO) على نحو : مركز داري5 القوسيات(1885) مواطنا، مركز داري6 الجدعة (9926) مواطنا، مركز داري7 جبل سنجار (3578) مواطنا، مركز داري9 البعاج (4274) مواطنا، مركز داري10 السنوني(7605) مواطنا، عيادات داري المتنقلة (25257) مواطنا، مجمع طوارئ وصالة ولادة تل مرك (2645) مواطنا، مركز ابن سينا للتأهيل النفسي والعلاج الطبيعي(950) مواطنا، فيما قدمت عيادات داري المتنقلة الممولة من(IHF) خدماتها لـ(10624) مواطنا”.
و استطردت المنظمة ان “عيادات داري للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في نينوى الممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو : عيادة العوينات (807) مواطنة، عيادة وانه-تلكيف(1558) مواطنة، عيادة القيروان (923) مواطنة ، صالة ولادة حمام العليل (2070) مواطنة أجريت لـ(93) منهن ولادة طبيعية، فيما قدم مشروع تغذية داري (حمام العليل-السلامية) الممول من(UNICEF) خدماته لـ(2881) شخصا”.
و اشارت الى ان “في محافظة صلاح الدين بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من(UNFPA) بلغ (2925) مواطنة، توزعن على نحو : عيادة الصينية (1443) مواطنة، عيادة الزوية(1482) مواطنة”.انتهى 25
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