دراسة تحسم تأثير

2020/10/16 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية إلى أنه لا تأثير يذكر لعقار ريمديسيفير الذي يعد علاجا واعدا لكورونا على منع الوفاة جراء المرض.

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