2020/10/16 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في شهر يوليو سنة 1982 عقد مجلس الشعب المصري جلسة عامة بهدف (تطبيق الشريعة الإسلامية) وتفعيل المادة الثانية في الدستور بعد تعديل طرأ عليها في عام 80 لصالح فكرة التنفيذ بإضافة الألف واللام من "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إلى (المصدر الرئيسي) للتشريع" أي لا يوجد مصدر آخر وفقا لقواعد اللغة العربية..وهو مشروع السادات بأسلمة الدولة الذي لم يكتمل لموته قبل الجلسة العامة ب 9 أشهر، فظل هذ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان مصر والشريعة الإسلامية - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان مصر والشريعة الإسلامية - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).