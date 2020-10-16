قائمة غير مكتملةلآسماء الشهداء ضحايا المافيا الأسدية في لبنان -1-على جدار الثورة السورية رقم : 304 - جريس الهامس

2020/10/16 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس قائمة غير مكتملة لأسماء الشهداء ضحاياالمافيا الأسدية في لبنان -1 هذه القائمة المختزلة للشهداء هي حيض من فيض..من جرائم المافيا الصهيونية الأسدية في لبنا ن بعد ترخيص رابين وكيسنجر لها بإحتلاله بعد حرب تشرين التحريكيةعام 1971 ..وتحت راية الجامعة العربية العميلة تحت إسم : ( قوات الردع العربية) لتصفية قوات المقاومة الفلسطينية واللبنانية بقيادة الجبهةالوطنية اللبنانية التي كان يرؤسها الشهداء : كمال ......





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