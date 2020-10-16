جيب أحلامي - عباس علي العلي

2020/10/16 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في جيب أحلاميبقايا أمنية صغيرةلا تغادر مخبأها أبداتخاف أن تواجه الحقيقةوتخاف أن يبتلعها ‘عصار الخيبات المتدفق نحويلذاتلوذ دوما في الظل وكأنها فراشة تبحث عن زهرة الصباحكي تمارس حلمالتشعر أنها كبقية المخلوقاتلم تأت عبثاولم تذهب بلا نتيجةتنتظرني وأنا أنتظرهاتحفزني على المضي حالما بعالم غيروأحفزها لتنتهز الفرصة حين تتعطل الخيبات مرةهكذا هي وه ......





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