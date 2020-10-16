محدث..مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 1% بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

2020/10/16 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة قطاع السيارات، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

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