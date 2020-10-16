محدث.. الدولار الأمريكي يواصل هبوطه عالمياً عقب بيانات اقتصادية

2020/10/16 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية.

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