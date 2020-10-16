التخطيط تضع خطة لمعالجة المشاريع المتلكئة

2020/10/16 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- المراسل حسام التميمي

أعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الجمعة، وضعها خطة لمعالجة المشاريع المتلكئة بسبب التمويل المالي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزارة التخطيط وضعت خطة تهدف الى معالجة المشاريع المتلكئة"، مبينا "وجود 6250 مشروعا قيد التنفيذ في مختلف المجالات ومنها الصحة والتعليم والسكن والنقل والمجاري والماء والكهرباء وقطاعات التنمية، وان هذه المشاريع تواجه مشكلة بسبب قلة التمويل وعدم توفير التخصيصات المالية المناسبة للمضي بإكمالها".

وأضاف أن" المشاريع تشكل أهمية كبيرة على مستوى الخدمات وعلى مستوى الاقتصادي، وأن الخطوة الأولى التي اتخذتها الوزارة في مجال إيجاد الحلول المناسبة لإنجاز المشاريع هي تضمين نسبة من مبالغ قانون الإقتراض لتمويل المشاريع وإنجازها"، معتبرا أن "هذا هو أول الحلول لمعالجة توقف المشاريع، فيما تنصب الخطوة الثانية في التركيز على المشاريع ذات النسب الإنجازية المتقدمة اي التي تحققت بها نسبة إنجاز من 50 الى 60 بالمئة صعودا، على أن تكون هذه المشاريع خدمية وتمثل إضافة للخدمات وللاقتصاد الوطني ".

وأشار الهنداوي الى أن "الخطوة الثالثة التي اتخذتها وزارة التخطيط تركز على التقدم باتجاه القطاع الخاص ليكون شريكا في الدخول بالمشاريع لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها ، لأن عدم اكمالها سيؤدي بها الى الإندثار"، موضحا أن من "بين المشاريع الخدمية بناء المدارس والمستشفيات ، وأن هناك تخصيصات مالية رصدت العام الماضي ستتم الاستفادة منها لإكمال عدد من المدارس".

ولفت الى أنه "تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط خالد بتّال النجم لمعالجة المشاكل الخاصة بالمشاريع الصحية، اذ يوجد أكثر من 50 مستشفى قيد التنفيذ في الوقت الحاضر، وتم حاليا حسم 24 مستشفى منها، وان اللجنة لاتزال تواصل عملها من أجّل حسم المشاريع الصحية الأخرى المتبقية".

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