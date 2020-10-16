الصحة ..3501 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3210 حالات

2020/10/16 | 19:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 3501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي ، أنها سجلت 3210 حالات تعاف جديدة بين المصابين بالفيروس.

كانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت ارتفاع عدد مختبراتها لفحص الإصابة بفيروس كورونا.

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