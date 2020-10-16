السفير البريطاني في العراق: على العالم أن لا ينسى معاناة الشعب الايزيدي

2020/10/16 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الشيخان زار السفير البريطاني في العراق السيد “ستيفن هيكي” اليوم الجمعة 2020/10/16 معبد لالش المقدس والتقى رجال الدين الايزيديين معزيا بوفاة بابا شيخ.وقال السيد “هيكي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “التويتر”، “للعراق أرث ثقافي غني بشكل لايصدق”.وأضاف “كان لي الامتياز بزيارة مدينة خنس الآشورية حيث استمعت للدكتور حسن …

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