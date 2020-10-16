المنتخب الوطني يلاعب الأردن ودياً

2020/10/16 | 19:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت الهيأة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان المنتخب الوطني سيواجه نظيره الاردني في الاطار الودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد الاردني لكرة القدم وافق على طلب الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بخوض مباراة ودية بين المنتخبين خلال الشهر المقبل، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين”.

واضافت ان “الهيأة التطبيعية الجانب الأردني لإقامة مباراة ودية، بعد اعتذار المنتخب العُماني على خوض المباراة، نتيجة قيود السفر الخاصة بهم بسبب جائحة فيروس كورونا”.

وبينت ان “منتخبنا الوطني نظيره الاردني في الثاني عشر من تشرين الثاني المقبل في دولة الامارات العربية المتحدة، فيما يخوض مباراته الودية الثانية في السابع عشر من الشهر نفسه أمام منتخب أوزبكستان”.

واكملت ان “منتخبنا الوطني سيبدأ أول تجمع له في العاصمة بغداد بعد جائحة كورونا بالسادس من الشهر المقبل ، قبل السفر إلى الامارات لخوض وديتي الاردن وأوزبكستان”.



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