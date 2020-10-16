2020/10/16 | 19:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة من الفرقة العشرين وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية القبض على عوائل داعشية تسللت عبر الحدود مع سوريا الى العراق.

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