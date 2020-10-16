خطة لتخصيص مستشفى مركزي في كل محافظة لمصابي كورونا

2020/10/16 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحسبا لتفاقم اعداد المصابين بوباء كورونا خلال الفترة المقبلة، تعتزم وزارة الصحة أعداد تنفيذ خطة لتحويل المرضى والردهات الوبائية إلى مستشفى مركزي في كل محافظة،

وشدد عضو في لجنة الصحة النيابية، على أهمية تهيئة المستشفيات للعودة في إجراء العمليات الجراحية واستقبال المرضى غير الوبائيين، لافتا الى ان العراق جزء من ثلاث وسبعين دولة وقعت اتفاقية على استيراد اللقاح الروسي أو الصيني أو أي لقاح تعتمده منظمة الصحة العالمية ،على أن يؤمن هذا اللقاح تغطية نحو عشرين في المئة من نفوس العراق.

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