لماذا قررت إسرائيل منع “محمد عساف” من دخول فلسطين ؟ وما موقف الإمارات

2020/10/16 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ فى خطوة تصعيدية قامت إسرائيل بسحب تصريح الدخول الممنوح للفنان الفلسطيني محمد عساف، للأراضي الفلسطينية ، بسبب دعوته للنضال ضد إسرائيل على حد زعمها.ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن عضو الكنيست من حزب الليكود آفي ديختر، قوله، إن القرار بسحب تصريح الدخول من عساف، جاء إثر الكشف عن مقاطع فيديو، يدعو فيها […]

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