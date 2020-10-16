الحشد الشعبي في البصرة يعلن نجاح خطة احياء ذكرى شهادة الرسول (ص)

2020/10/16 | 19:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة، الجمعة، عن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الشاملة التي تم رسمها لإنجاح زيارة ٢٨ صفر – ذكرى شهادة خاتم الأنبياء والمرسلين (ص) – لمسجد خطوة الإمام علي (ع) في قضاء الزبير.

وقال مدير مكتب الهيئة بالبصرة عمار الجعفري في تصريح لموقع “ الحشد الشعبي”، إنه “بعد جهود استثنائية للحشد الشعبي بألويته ومختلف ملاكاته في دعم ومساندة الخطة الأمنية والخدمية الشاملة، يعلن مكتب هيئة الحشد الشعبي في البصرة عن نجاح الخطة نجاحاً كبيراً”.

وأضاف الجعفري، “لقد تكللت الجهود الكبيرة بنجاح كبير، وقد شارك الحشد الشعبي بألويته وملاكاته المختلفة في تنفيذ وتحقيق وإنجاح الخطة الشاملة للأمن والنقل والخدمات الطبية والعامة التي أطلقها الحشد الشعبي من خلال مفارزه الطبية ومواكبه الخدمية التي يقوم بنصبها كل عام، بالإضافة إلى جهود التعفير والتعقيم وتأمين الطريق قبل الزيارة”.

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