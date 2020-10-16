2020/10/16 | 19:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتام بطولة اندية بغداد للمواي تاي للشباب بحضور وزير الشباب عدنان درجال و رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/16 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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