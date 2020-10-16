الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء سوريين

2020/10/16 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبالعقوبات الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص المستهدفين من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 280.بجانب 70 كيانا آخر، بما في ذلك المنظمات والبنوك والشركات، المدرجة في قائمة سوداء، إزاء استفادتهم من علاقاتهم مع النظام.

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