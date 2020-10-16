تحذير شديد اللهجة من الولايات المتحدة إلى تركيا بعد تشغيل منظومات صواريخ

2020/10/16 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دانت الولايات المتحدة، الجمعة، تشغيل تركيا منظومات الصواريخ "إس-400" روسية الصنع، محذرة من "تداعيات وخيمة" لهذا الإجراء التركي بالنسبة للعلاقات الأمنية بين البلدين.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان اورتاغوس، في بيان تابعه "ناس" (16 تشرين الاول 2020)، إن الولايات المتحدة أكدت للحكومة التركية على مستويات عالية أن شراء أسلحة روسية خاصة مثل منظومات "إس-400" للدفاع الجوي أمر غير مقبول.

وشددت أورتاغوس على أن تشغيل هذه المنظومات من قبل تركيا سيؤدي إلى "تداعيات محتملة وخيمة" للعلاقات الأمريكية التركية في مجال الأمن.

وأردفت المتحدثة باسم الوزارة: "في حال تأكيد ذلك، سندين بأشد شكل ممكن الإطلاق الاختباري لصواريخ إس-400 باعتباره متناقضا مع مسؤوليات تركيا كحليف في إطار الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

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