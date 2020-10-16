صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 482″ المسجلة اليوم

2020/10/16 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 482 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 333 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 482 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 333 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 37 حالة

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قطاع الصدر 14حالة

قطاع البلديات الثاني 36 حالة

قطاع النهروان 42 حالة

قطاع البلديات الاول 25 حالة

قطاع المدائن 58 حالة ,

قطاع الشعب 75 حالة ,

قطاعالاعظمية 12 حالة .





قطاع بغداد جديدة 37 حالة

– 149حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .

مدينة الصدر 44 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .





345, 357 .



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,331 الشعب 11 حالة محلة 317, 337, , ,

حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 9

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, •

الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 6 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 12 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 5 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية7 حالات محلة, 314

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 9 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

. حي الزهراء3 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

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ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

زيونة حالة واحدة محلة 716,

. حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

الرشاد حالة واحدة •

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 53886 توفي منهم 1313 للاسف فيما اكتسب الشفاء 48034 ومتبقي قيد العلاج 4539”.





ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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