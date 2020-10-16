رواية تحت عنوان فتى المدينة للكاتب الفلسطيني سمير الجندي ودعوة الشعب الفلسطيني للدفاع عن القدس عاصمة لفلسطين . - حسن ابراهيمي

2020/10/16 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي لقد كان بودي أن أتناول رواية تحت عنوان فتى المدينة للدكتور سمير الجندي من منطلق التركيز على القدس , وما تتعرض له القضية الفلسطينية من قرارات تستهدف تصفيتها ,لكن بما أنني حللت رواية تحت عنوان فانتازيا لنفس الكاتب في مقالة منشورة بصفحتي في الحوار المتمدن فإنني تجنبت التكرار ذلك أن الروايتين تستهدفان تحرير الشعب الفلسطيني من قبضة الكيان الصهيوني .

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