الزوراء يهزم الميناء في ختام معسكره بالبصرة

2020/10/16 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فاز فريق الزوراء على الميناء في مباراة ودية بمحافظة البصرة.

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