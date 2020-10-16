رياضة العراق.. خطوة إيجابية بشأن حقوق النقل التلفزيوني

2020/10/16 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نجحت مساعي الأندية العراقية المطالبة بحقوق النقل التلفزيوني، لموسم 2020-2021، بعد سلسلة من المخاطبات مع الجهات المسؤولة.

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