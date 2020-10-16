بعد تأثر اقتصاده اثر قرار أوبك+.. العراق يبحث زيادة صادراته النفطية

2020/10/16 | 19:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بحثت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، مع وزير النفط احسان عبد الجبار، الجمعة، امكانية زيادة صادرات النفط والاخذ بنظر الاعتبار ما يمر به البلد من ازمة اقتصادية استثنائية فرضتها جائحة كورونا فضلا عن الاثار السلبية التي تركتها الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

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