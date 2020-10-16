يحيى رسول: استمرار تأمين الحدود العراقية السورية.. وبعض المناطق يمسكها الحشد الشعبي

2020/10/16 | 19:59 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استمرار العمليات الاستباقية على الحدود العراقية السورية، من خلال الاعتماد على الجهد الاستخباراتي

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن القوات ألقت القبض على متسللين من عصابات داعش الإرهابية يحملون جنسيات أجنبية، لافتاً إلى أن العمليات الاستباقية والنوعية مهمة جداً وتتم من خلال الإنزال التي تقوم بها طائرات الجيش العراقي..

وحول القوات الامنية الماسكة..



أشار رسول إلى أن بعض المناطق التابعة للحدود العراقية السورية ممسوكة من قبل الحشد الشعبي والبعض الاخر ممسوكة من قطعات الجيش العراقي.

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