2020/10/16 | 19:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف تهديد الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من بغداد، إلى استشعارها بالقلق ووجود بيئة قد تبدو لها غير مناسبة.

الصحاف، بين أن الحكومة العراقية حققت استجابة وخطوات في هذا الإطار حيث عقد رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية اجتماعات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمة في بغداد وأكدوا التزام العراق باتفاقية فيينا بتنظيم العلاقات بين الدول، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في تسهيل عمل البعثات الدبلوماسية المقيمة.

وحول حقيقة وجود حوار بين الحكومة العراقية والفصائل لمسلحة التي تطلق الصواريخ على مقار البعثات الدبلوماسية، أوضح الصحاف أن الحوار آلية ممكنة وهي سبيل لتجاوز أي تعقيد أو إشكال، مشيرا إلى أن الحكومة تضطلع بحوار وطني عراقي جامع، لتعريف قاعدة المصالح الوطنية بالشكل الذي يعزز حضور العراق مع جميع شركائه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: الحكومة ماضية في تسهيل عمل البعثات الدبلوماسية المقيمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: الحكومة ماضية في تسهيل عمل البعثات الدبلوماسية المقيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).