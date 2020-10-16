الشرطة الفرنسية تقتل رجلا في ضواحي باريس إثر عملية طعن

2020/10/16 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستدعى المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب في ضواحي باريس، على خلفية الحادث، والذي يأتي بعد أيام من عملية مشابهة.

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