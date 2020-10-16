معرض الكتاب في فرانكفورت ..و توقيع الكتب خلف الزجاج 

2020/10/16 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرانكفورت-(أ ف ب) – مع واجهات زجاجية تفصل بين الكتّاب والقرّاء ومؤتمرات عبر الإنترنت، أقام معرض الكتاب في فرانكفورت نسخته السنوية بالرغم من كلّ القيود التي فرضتها الجائحة، لكن الصمت يخيّم على أجنحته التي كانت تضجّ بالحركة في ما مضى.وقبل يومين من الافتتاح الرسمي للمعرض الشهير الأربعاء، قرّرت الإدارة تخفيض الحضور تخفيضا جذريا […]

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