محافظة واسط تخاطب الادعاء العام: أوقفوا إجراءات بيع أكبر قطعة أرض (وثيقة)

2020/10/16 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه ديوان محافظة واسط، طلبا الى دائرة الادعاء العام لايقاف بيع قطعة ارض، محذرا من حدوث ضرر في المال العام حال اتمام اجراءات البيع.



وجاء في وثيقة صادرة عن الديوان، تلقى "ناس" نسخة منه الجمعة (16 تشرين الاول 2020)، أنه "يرجى التفضل بالموافقة على التدخل في ايقاف اجراءات مزايدة بيع القطعة الخاجية المراد بيعها وفقا لقرار محكمة بداءة الكوت (ازالة الشيوع)".

كما طالب الديوان، بحسب الوثيقة "تدخل الادعاء العام في اعادة الاجراءات المتخذة في الدعوى اعلاه بسبب قلة القيمة التقديرية للعقار المقدرة من قبل الخبراء ولكون العقار قابل للقسمة والافراز حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بغض النظر عن حدود الملكية المسموح بها حيث في حال اتمام اجراءات البيع فان ذلك قد يؤدي الى حدوث اضرار تلحق بالمال العام".

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