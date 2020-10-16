2020/10/16 | 20:18 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" الفقرات التالية: أردني يبتكر دواء للقضاء على كورونا والمقابل 2 مليون دينار، وتبديل رواتب الموظفين بأكياس الأسمنت في العراق، ليا أول عاملة نظافة في لبنان، صناعة الدمى إرث عائلي في تونس، وفلسطيني يبتكر دراجة مائية.

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