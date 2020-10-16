التربية: تحديد موعد بدء العام الدراسي سيكون بالاتفاق مع اللجنة العليا

2020/10/16 | 20:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- كرار خليل

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون بالاتفاق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بداية العام الدراسي الجديد 2020- 2021، من الممكن أن تكون قبل منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، والوزارة تدرس هذا الموعد"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى النقاش والتداول مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية، للاتفاق على تحديد موعد دقيق، بالنظر لمستجدات الموقف الوبائي".

وأشار فاروق إلى أن "وزارة التربية ستتجاوز كل المحن ليكون هناك عام دراسي جيد ،وهناك خيارات أخرى ستبتّ بها الوزارة".

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