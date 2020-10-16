شرطة ميسان تنفي

2020/10/16 | 20:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية شرطة محافظة ميسان، الجمعة،

أنباء متداولة على مواقع التواصل

الاجتماعي، تحدّثت عن تعرض أحد

منتسبيها إلى عملية "اغتيال"، موضحة

أنها عملية قتل نتيجة "مشاجرة عائلية".

وقالت المديرية في بيان تلق

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