2020/10/16 | 20:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، الجمعة، إلقاء القبض على

"مُهرّب" بحوزته مخدرات بكمية 3.5

كيلوغرام في محافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إنه "من خلال

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