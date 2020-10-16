الاتصالات تعلن المباشرة بمشروع

2020/10/16 | 20:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة عن

المباشرة بتنفيذ مشروع "الهاتف الضوئي

المنزلي" بدءاً من الأسبوع المقبل،

مشيرة إلى أنه سيوفر خدمة إنترنت "فائقة

السرعة" وإمكانية فتح القنوات

التلفزيونية المشفرة، فيما حد

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